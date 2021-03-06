Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Помогла вакцинация: в Израиле начинается третий этап выхода из карантина

6 марта, 02:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Власти будут отслеживать изоляцию израильтян

С 7 марта Израиль смягчает карантинные ограничения и переходит к третьему этапу снятия карантина.

Реклама

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вакцинированные граждане смогут посещать общественные места, такие как кафе и рестораны. Школьники, учащиеся в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах карантина смогут вернуться на очное обучение.

Тем не менее, для предотвращения распространения коронавируса власти приняли решение отслеживать изоляцию с помощью новых технологических средств.

Ограниченное количество израильтян сможет покинуть страну по специальному разрешению.

В тренде
Путчисты в Мьянме застрелили еще семь протестующих: счет жертвам идет на десятки
Реклама

Согласно последней статистике, в Израиле за все время пандемии коронавируса заболели более 793 тысяч человек. Побороли болезнь 746 тысяч, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 5800 заболевших.

Израиль является первой страной в мире, которая смогла быстро и эффективно преодолеть пандемию коронавируса.

Ранее мы писали, что благодаря успешной вакцинации от коронавируса в Израиле возобновили культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.

Не забудь поздравить: идеи самых оригинальных подарков на 8 Марта

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль карантин коронавирус пандемия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)Другие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)Другие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять