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Допомогла вакцинація: в Ізраїлі починається третій етап виходу з карантину

6 березня, 02:22

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Влада відстежуватиме ізоляцію ізраїльтян

З 7 березня Ізраїль пом'якшує карантинні обмеження і переходить до третього етапу зняття карантину.

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Вакциновані громадяни зможуть відвідувати громадські місця, такі як кафе і ресторани. Школярі, учні в "зеленій", "жовтій" і "помаранчевій" зонах карантину зможуть повернутися на очне навчання.

Проте, для запобігання поширенню коронавірусу влада ухвалила рішення відстежувати ізоляцію за допомогою нових технологічних засобів.

Обмежена кількість ізраїльтян зможе покинути країну за спеціальним дозволом.

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За останньою статистикою, в Ізраїлі за весь час пандемії коронавірусу захворіли понад 793 тисяч осіб. Побороли хворобу 746 тисяч, а від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 5800 хворих.

Ізраїль є першою країною в світі, яка змогла швидко і ефективно подолати пандемію коронавірусу.

Раніше ми писали, що завдяки успішній вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі відновили культурні заходи – в країні відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19.

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