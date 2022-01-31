Правительство Великобритании подготовило новые санкции против России

Правительство Великобритании в понедельник, 31 января, представит новый пакет санкций против России. Они могут затронуть активы российских энергетических компаний.
Об этом пишет газета The Times.
Детали
Новые ограничения, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физические и юридические лица, имеющие "стратегическое значение" для властей РФ.
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В воскресенье, 30 января, глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список.
"В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций", — сказала Трасс.
В то же время Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные ограничения.
"Ничего не исключается", — указала глава британского МИД, отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне.
Кроме того, Трасс отметила, что в случае нападения России на Украину, Германия готова отказаться от газопровода "Северный поток — 2".
Угроза вторжения из РФ
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- Американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник заявляло в ноябре 2021 года, что Кремль якобы готовит нападение на Украину в январе.
- Позже стало известно, что эти планы были отложены из-за погоды. Мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск.