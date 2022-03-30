Правительство Венгрии заподозрили в прослушке посла Украины

Вопрос открыт, откуда глава МИД Венгрии знает предмет разговора Кулебы со своими подчиненными

В Киеве разочарованы такими заявлениями из Будапешта / Коллаж "Сегодня"

В Украине заподозрили власти Венгрии в прослушке нашего посла в этой стране. Подозрения возникли после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на ожидаемых 3 апреля парламентских выборах, ссылаясь на разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с нашим послом в Будапеште.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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Новый скандал

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство во влиянии на ход выборов, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре между украинскими дипломатами и главой внешнеполитического ведомства Украины. По его словам, якобы Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".



Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинскими чиновниками. Однако издание "Европейская правда" отмечает, что в прошлом году в Венгрии вспыхнул скандал по поводу использования шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве нынешнего премьера Виктора Орбана открыто признали ее применение.

Реакция Киева

Дмитрий Кулеба выразил сожаление в связи с такими заявлениями главы МИД Венгрии.

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", – заявил Кулеба в комментарии для "Европейской правды".

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Двухсторонние отношения