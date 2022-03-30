Правительство Венгрии заподозрили в прослушке посла Украины

В Украине заподозрили власти Венгрии в прослушке нашего посла в этой стране. Подозрения возникли после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на ожидаемых 3 апреля парламентских выборах, ссылаясь на разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с нашим послом в Будапеште.
Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".
Новый скандал
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство во влиянии на ход выборов, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре между украинскими дипломатами и главой внешнеполитического ведомства Украины. По его словам, якобы Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".
Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинскими чиновниками. Однако издание "Европейская правда" отмечает, что в прошлом году в Венгрии вспыхнул скандал по поводу использования шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве нынешнего премьера Виктора Орбана открыто признали ее применение.
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Реакция Киева
Дмитрий Кулеба выразил сожаление в связи с такими заявлениями главы МИД Венгрии.
"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", – заявил Кулеба в комментарии для "Европейской правды".
Двухсторонние отношения
- Нынешним властям Венгрии, которые со скрипом принимают общеевропейские санкции против агрессора России, очень не нравится, что антивоенную тему "оседлала" оппозиция на фоне рекордной поддержки Украины во всем мире.
- Главный соперник премьер-министра Виктора Орбана оппозиционер Петер Марки-Зай поддержал многотысячную акцию, состоявшуюся в Будапеште в минувшие выходные в поддержку украинцев и в память погибших в Мариуполе от российских бомбардировок. За это власти обвинили его в расшатывании добрососедских отношений Венгрии с Россией.
- Чуть ранее тот же Петер Сийярто писал, что Венгрия прилагает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны о закрытом небе и транзите оружия через свою территорию.
- Такая позиция становится проблемой для других партнеров Венгрии по региону. Например, Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу глав оборонных ведомств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции Будапешта по поводу санкций против РФ.