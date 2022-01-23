Президент Армении подал в отставку: "Нет инструментов влияния"

Армен Саркисян заявил, что президент становится мишенью политических групп

Армен Саркисян назвал свое решение об отставке не эмоциональным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку после работы около четырех лет на посту.

Об этом говорится на сайте главы Армении.

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По словам Саркисяна, он долго думал над решением.

"У президента нет инструментов"

Армен Саркисян заявил, что его решение об отставке было совсем не эмоциональным:

"Оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время".

Источник фото – сайт президента Армении

Он заявил, что институт президента не должен быть "объектом сплетен и теорий заговора", а страна живет в реальности, в которой "президент не может влиять на вопросы войны или мира", не может наложить вето на законы, реальности и т.д.

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Также он сказал, что "глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп". Эти группы интересуются, по словам Саркисяна, не только "достижениями президентского института на благо страны", но и его прошлым.

"Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", – говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян также ушел в отставку, однако заявил, что продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламента 20 июня.

"Я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения голосования", – отметил он.

Также 12 января на границе Азербайджана и Армении стороны устроили перестрелку в районе населенного пункта Верин-Шоржа Гегаркуникской области и обвинили друг друга в провокации. Азербайджанская армия якобы даже применила артиллерию и беспилотники. Были потери с обеих сторон.

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