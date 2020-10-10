Признание и шаг навстречу: что может означать встреча Лукашенко с оппозиционерами

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ Минска может означать признание им легитимности белорусской оппозиции и шаг навстречу оппонентам.
Об этом пишет издание "Наша Нива".
"Сам факт этой встречи – признание статуса политзаключенных, в том числе Бабарыко (белорусский банкир Виктор Бабарыко. – Ред.) и Власовой (член Координационного совета Лилия Власова. – Ред.), признание того, что они являются политическими, а не подозреваемыми в экономических преступлениях. Это гигантское изменение... Встреча – это признание легитимности протестующих, оппозиции и их лидеров", – говорится в комментарии.
По мнению белорусского издание, на важность такой встречи также указывает то, что Лукашенко встретился именно с политзаключенными и то, что она продлилась более четырех часов и освещалась государственными СМИ.
"Лукашенко встречался не с теми, кто остался на свободе или эмигрировал, а с теми, кто выдержал давление заключения, возможно, в надежде, что эти люди более склонны к диалогу в условиях власти", – допускает издание.
В то же время, поскольку Лукашенко отказался рассказать о чем шла речь на встрече, сложно говорить, оказывалось ли в этот раз на оппозиционеров какое-то давление. Издание вспомнило что одного из политзаключенных, Юрия Воскресенского, недавно показывали в пропагандистских программах, и он выглядел сломленным и управляемым.
По мнению издания, теперь 10 октября станет таким же важным днем для Беларуси, как 9 августа, когда после выборов начались протесты, перевернувшие ситуацию в стране.
Оппозиционное СМИ надеется, что эта встреча может стать первым шагом к круглому столу между властью и оппозицией – "лучшему способу мирного преобразования из существующих".
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые из политзаключенных, но в то же время решил не разглашать результаты встречи.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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