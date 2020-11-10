Протесты в Армении: демонстранты пришли домой к Пашиняну

В Армении недовольные решением премьер-министра Никола Пашиняна демонстранты направились к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам правоохранителей, Пашиняна нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки.

Другая часть демонстрантов полностью захватила здание правительства Армении. Они сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра и, по информации СМИ, разгромили мебель и технику.

Реклама Фото: Нayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

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Недовольные решением Пашиняна протестующие остались в его кабинете, а также разбили двери и окна.

Напомним, Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

К слову, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

8 ноября Азербайджан заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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