Протесты в Армении: демонстранты пришли домой к Пашиняну

В Армении недовольные решением премьер-министра Никола Пашиняна демонстранты направились к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам правоохранителей, Пашиняна нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки.
Другая часть демонстрантов полностью захватила здание правительства Армении. Они сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра и, по информации СМИ, разгромили мебель и технику.
Недовольные решением Пашиняна протестующие остались в его кабинете, а также разбили двери и окна.
Напомним, Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
К слову, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.
8 ноября Азербайджан заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.
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