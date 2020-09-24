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Протесты в Минске: протестующие возводят баррикады, а силовики крушат машины

24 сентября, 01:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ночью протесты в столице Беларуси не утихают

Несмотря на ночь, в Минске (Беларусь) продолжаются протесты, которые с новой силой разгорелись после того как в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко неожиданно провел инаугурацию. Люди не расходятся и пытаются защищаться, строя баррикады, силовики же, судя по всему, разозлились не на шутку.

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Так, по информации телеграм-канала Nexta, возле одной из центральных станций метро Минска ("Спортивная") начали возводить баррикады у торгового центра "Скала". Это видно на видео.

Баррикады в Минске

В то же время, по сообщениям очевидцев, проспект Дзержинского в столице Беларуси перекрыли военные, которые разбивают проезжающие машины.

"Очень странные дела происходят на проспекте Дзержинского. Как сообщают наши подписчики, проспект перекрыли войска, которые разбивают машины, а также стреляют по ним. Один из водителей попытался уехать — за ним началась погоня", – пишет издание.

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Силовики на Дзержинского

Также опубликовано жуткое видео, на котором огромная толпа омоновцев окружает автомобиль.

Силовики окружили машину
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Мы также сообщали, что в Минске, где сегодня протестуют против неожиданной инаугурации Лукашенко, ночью прозвучало по крайней мере два взрыва, а протестующие пытались перекрывать дороги.

Напомним, 23 сентября милиция устроила массовые задержания протестующих на улицах Минска и применила водометы.

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протесты Беларусь Минск омон баррикады
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