Протесты в Минске: в изоляторе на Окрестина отчитались о 100%-й заполненности

В ИВС утверждают, что задержанные всем обеспечены и кормят их хорошо

В Минске (Беларусь), где 13 сентября были задержаны десятки протестующих против президента Александра Лукашенко, печальноизвестный изолятор временного содержания на улице Окрестина заполнен практически на сто процентов.

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Начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько, передает "Интерфакс", рассказал на одном из белорусских каналов, что из 110 койкомест в субботу, 12 сентября, были заняты 109.

Он уточнил, что основную категорию содержащихся в изоляторе на Окрестина составляют протестующие, которых задерживают в столице Беларуси.

"Наполняемость на вчерашний день была близка к 100%: из 110 заняты 109 койкомест", – заявил Шапетько.

Он также утверждает, что условия содержания задержанных соответствуют всем требованиям законодательства.

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"И кровати мы видим, и наличие обогревателей, которые в зимнее время суток работают. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой, санитарный узел – и нет необходимости куда-то выходить для своих надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи", – сказал начальник изолятора.

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Шапетько также утверждает, что в камерах всегда есть средства гигиены и постельное белье, а горячую еду задержанным привозят из столовой завода "Горизонт".

Напомним, 13 сентября в Минске были задержаны 400 протестующих против фальсификаций в пользу Александра Лукашенка на выборах президента.

Также мы передавали, что, несмотря на все попытки ОМОНа, "титушек" и "тихарей" пресечь очередной марш протеста противников Александра Лукашенко, десятки тысяч людей в воскресенье вновь собрались в районе парка Победы и стелы "Минск — город-герой" у президентской резиденции.

Мы также сообщали, что бывший участковый милиционер из райцентра Кричев Могилевской области, который вышел на протест и был задержан 10 августа на улице Окрестина в Минске, рассказал о происходящих в изоляторе временного содержания зверствах.

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Об издевательствах в СИЗО Минска, особенно на улице Окрестина рассказывали многие побывавшие там люди:

Видео: Euroradio/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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