Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Протесты в Минске: в изоляторе на Окрестина отчитались о 100%-й заполненности

14 сентября, 03:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ИВС утверждают, что задержанные всем обеспечены и кормят их хорошо

В Минске (Беларусь), где 13 сентября были задержаны десятки протестующих против президента Александра Лукашенко, печальноизвестный изолятор временного содержания на улице Окрестина заполнен практически на сто процентов.

Реклама

Начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько, передает "Интерфакс", рассказал на одном из белорусских каналов, что из 110 койкомест в субботу, 12 сентября, были заняты 109.

Он уточнил, что основную категорию содержащихся в изоляторе на Окрестина составляют протестующие, которых задерживают в столице Беларуси.

"Наполняемость на вчерашний день была близка к 100%: из 110 заняты 109 койкомест", – заявил Шапетько.

Он также утверждает, что условия содержания задержанных соответствуют всем требованиям законодательства.

Реклама

"И кровати мы видим, и наличие обогревателей, которые в зимнее время суток работают. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой, санитарный узел – и нет необходимости куда-то выходить для своих надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи", – сказал начальник изолятора.

В тренде
В США растет количество жертв пожаров

Шапетько также утверждает, что в камерах всегда есть средства гигиены и постельное белье, а горячую еду задержанным привозят из столовой завода "Горизонт".

Напомним, 13 сентября в Минске были задержаны 400 протестующих против фальсификаций в пользу Александра Лукашенка на выборах президента.

Также мы передавали, что, несмотря на все попытки ОМОНа, "титушек" и "тихарей" пресечь очередной марш протеста противников Александра Лукашенко, десятки тысяч людей в воскресенье вновь собрались в районе парка Победы и стелы "Минск — город-герой" у президентской резиденции.

Мы также сообщали, что бывший участковый милиционер из райцентра Кричев Могилевской области, который вышел на протест и был задержан 10 августа на улице Окрестина в Минске, рассказал о происходящих в изоляторе временного содержания зверствах.

Реклама

Об издевательствах в СИЗО Минска, особенно на улице Окрестина рассказывали многие побывавшие там люди:

Видео: Euroradio/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь задержание Минск изолятор ИВС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
В Беларуси в одном из
В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милицииДругие страны
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в стране
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в странеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять