Российские миротворцы движутся в зону нагорно-карабахского конфликта

В Армению прибыли российские миротворцы, которые осуществляли разгрузку и формирование колонн для совершения марша.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

"Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Республику Армения, совершает марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", – говорится в сообщении.

К слову, ранее о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе договорились Россия, Азербайджан и Армения.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение было принято им "в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают".

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Также мы писали о том, что миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут совместно осуществлять российские и турецкие миротворцы.

Отметим, согласно подписанному тремя странами документу, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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