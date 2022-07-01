Шольц рассказал, как долго Путин готовился к войне и сколько она может продолжатся

Путин понимает глубокое влияние европейских санкций на экономику России

Шольц заявил, что Путин год готовился к войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что президент РФ Владимир Путин сможет вести затяжную войну. Российский лидер готовился к ней не менее года. Однако европейские санкции причиняют ему боль и ухудшают экономику его страны.

Об этом Шольц сказал в интервью телеканалу CBS News.

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Канцлер Германии отметил, что Путин готовился к войне очень долго, а решение о ее начале принял как минимум за год до вторжения.

"Он (Путин, – Ред.) – лидер очень большой страны, в которой живет много людей, с огромным состоянием, и он действительно ведет эту жестокую войну – и готовился к ней очень долго. Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – сказал Шольц.

Влияние санкций

Немецкий канцлер убежден, что санкции "причиняют боль" российскому президенту.