Слезоточивый газ, выстрелы и жесткие задержания: что сейчас происходит в Беларуси (фото и видео)

В Беларуси, где проходит "народна инаугурация" лидера оппозиции Светланы Тихановской, начались масштабные задержания в двух городах: Гомеле и Гродно.
Об этом сообщает Tut.by.
Так, в Гомеле силовики применили в отношении участников акции протеста свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Также на месте были слышны выстрелы.
На опубликованном видео видно, как силовики пытались оттеснить толпу протестующих. Один ОМОНовец распылил газ прямо в лицо женщине. Работники милиции задерживали людей.
А в Гродно во время акции протеста начались жесткие задержания. В Сети опубликовали фото, как силовики начали задерживать участников митинга. Одному из них разбили нос.
Напомним, Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны. Она заявила, что гордится своим народом.
Кроме того, мы писали, что недавно сайт гостелевидения Беларуси взломали и показали кадры избиения протестующих.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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