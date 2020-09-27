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Слезоточивый газ, выстрелы и жесткие задержания: что сейчас происходит в Беларуси (фото и видео)

27 сентября, 17:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

ОМОНовец распылил слезоточивый газ в лицо женщине

В Беларуси, где проходит "народна инаугурация" лидера оппозиции Светланы Тихановской, начались масштабные задержания в двух городах: Гомеле и Гродно.

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Об этом сообщает Tut.by.

Так, в Гомеле силовики применили в отношении участников акции протеста свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Также на месте были слышны выстрелы.

Видео: t.me/nexta_tv

На опубликованном видео видно, как силовики пытались оттеснить толпу протестующих. Один ОМОНовец распылил газ прямо в лицо женщине. Работники милиции задерживали людей.

Видео: Радио "Свобода"

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А в Гродно во время акции протеста начались жесткие задержания. В Сети опубликовали фото, как силовики начали задерживать участников митинга. Одному из них разбили нос.

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Напомним, Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны. Она заявила, что гордится своим народом.

Кроме того, мы писали, что недавно сайт гостелевидения Беларуси взломали и показали кадры избиения протестующих.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь задержание слезоточивый газ гомель
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