Сломан нос, а на лице – пудра: отец Протасевича рассказал о состоянии сына

Мужчина отметил жесткую реакцию Евросоюза на задержание Романа: "мы удивлены, что судьба одного человека очень много значит, что она ценна для ЕС"

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Отец белорусского журналиста Романа Протасевича, которого задержали в Минске, заявил, что у его сын сломанный нос, а признание он дал под принуждением силовиков.

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Такое мнение Дмитрий Протасевич высказал в интервью Reuters.

"Вероятно, у него сломан нос, потому что его форма изменилась, и на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой", – отметил он.

Также мужчина обратил внимание, что на видеозаписи Роман очень нервничает.

"Это не его слова, это не его интонация речи. Он ведет себя очень сдержанно, и вы можете видеть, что он нервничает... И это не его пачка сигарет на столе – он их не курит. Так что я думаю, что его заставили", – добавил Дмитрий.

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При этом отец журналиста отметил жесткую реакцию Евросоюза на задержание Романа Протасевича: "мы удивлены, что судьба одного человека очень много значит, что она ценна для ЕС".

"Я думаю, что произошедшее было актом мести, чтобы просветить других: посмотрите, что мы можем сделать... То, что происходит, – это полное безумие", – добавил он.

Напомним, что 23 мая белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, заявив об угрозе теракта на борту самолета. Якобы от группировки ХАМАС поступила угроза взрыва, но палестинские боевики отрицают свою причастность.

В ответ на случившееся Совет ЕС уже закрыл воздушное пространство стран-членов сообщества для белорусских авиакомпаний, а Великобритания ввела санкции в отношении 99 физических и юрлиц, причастных к произошедшему.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске