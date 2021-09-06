Суд приговорил белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам тюрьмы

Предстоят месяцы и годы непрерывной борьбы, рассказали "Сегодня" в оппозиции

Колесникову и Знака признали виновными по трем статьям уголовного кодекса Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минске за закрытыми дверями вынесли приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку к 11 и 10 годам колонии. Об этом сообщает BBC в понедельник, 6 сентября.

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Отмечается, что Колесникову и Знака признали виновными по трем статьям уголовного кодекса Беларуси:

призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности;

создание экстремистской группировки;

заговор с целью захвата власти.

Максимальное наказание по этим статьям могло составить 12 лет лишения свободы.

На протяжении следствия и судебного процесса подробности обвинения публично не раскрывались. Следственная группа делилась только той информацией, которую считала нужным обнародовать. А адвокаты Колесниковой и Знака находились под подпиской о неразглашении — в случае ее нарушения их могли лишить адвокатского статуса.

Политзаключенных нет, но они есть

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции и соратник экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Иван Кравцов в комментарии "Сегодня" назвал решение суда предсказуемым.

"Сегодня Минский областной суд вынес приговор по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Это наши ближайшие друзья и соратники. Решение предсказуемое, политзаключенных в Беларуси по версии власти вроде бы нет, только вот с завидным постоянством суды раздают годы направо и налево за очевидно политическую деятельность", – сказал нам Кравцов.

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По его словам, сегодня Республика находится в таком состоянии, что быть настоящим белорусским политиком — это сидеть в тюрьме.

"Знакомая история для многих лет мировой истории авторитаризма", – подчеркнул Кравцов.

И Колесникова, и Бабарико в ожидании приговора провели в СИЗО почти год. Обоих арестовали 9 сентября 2020 года, но при разных обстоятельствах.

Колесникова порвала свой паспорт

Напомним, Мария Колесникова 7 сентября прошлого года перестала выходить на связь с друзьями. Позднее выяснилось: по поручению властей Колесникову отвезли на границу Беларуси и Украины, но оппозиционерка отказалась уезжать из страны и порвала свой паспорт.

"Сейчас мне кажется смешным, что порвав свой паспорт одним движением руки, можно сорвать сложнейшую операцию всех спецслужб Беларуси. Но в те минуты я боялась, что меня могут убить", — позже говорила Колесникова.

Максим Знак перестал выходить на связь утром 9 сентября 2020 года. В тот же день выяснилось, что его обвинили в публичных призывах к захвату власти или насильственной смене конституционного строя страны и взяли под стражу.

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И Колесникова, и Знак были членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции, но структура просуществовала недолго — из семи постоянных членов президиума на свободе почти никого не осталось. Со временем организация развалилась, не добившись одной из главных своих целей — организовать диалог с властями Беларуси.

Именно Координационный совет обвинение считало "экстремистским формированием", цель которого якобы состояла в координации протестов и в конечном итоге — в захвате власти.

Кроме того, обвинение утверждало, что Колесникова и Знак публично призывали к захвату власти. Но адвокаты уверяли, что в обвинительном заключении не было конкретных примеров высказываний, которые можно было бы расценить как призывы.

Знак стал юристом Бабарико

Максим Знак политикой начал увлекаться давно: еще в 2006 году он участвовал в протестах после очередных выборов президента страны, из-за чего две недели просидел в тюрьме города Жодино. Кампания 2020-го года была многообещающей, и Знак стал юристом штаба кандидата Виктора Бабарико. Там он близко работал с Марией Колесниковой.

Колесникова политикой интересовалась всегда, но большую часть ее жизни занимало творчество — преподавала музыку и сама играла на флейте, долго жила в Германии.

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С Бабарико Мария Колесникова познакомилась, еще будучи музыкантом, — по его приглашению стала арт-директором культурного хаба, который финансировал банкир. Когда Бабарико решил выдвигаться в президенты, Колесникова сразу поддержала его и согласилась стать представителем его штаба. Но все пошло не по плану.

Изначально наиболее перспективными противниками Александра Лукашенко на выборах считались Бабарико, блогер Сергей Тихановский и бывший дипломат Валерий Цепкало. Но Бабарико и Тихановского арестовали, а Цепкало покинул страну, опасаясь преследования. Единым кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская, жена видеоблогера, до того не занимавшаяся никакой публичной деятельностью.

Выборы, по официальной версии закончившиеся разгромной победой Лукашенко, многие в Беларуси сочли фальсифицированными. После них по всей стране начались массовые акции протеста. Наиболее заметными фигурами в протестном движении первое время были три женщины: Тихановская, Колесникова и Вероника Цепкало.

Они много раз повторяли, что протесты должны носить только мирный характер, и никогда не выступали лидерами уличных акций, говоря, что это выбор белорусского народа.

Впрочем, две из них вскоре оказались в эмиграции. Светлана Тихановская заявляла, что ее угрозами вынудили уехать из страны, Цепкало, опасаясь ареста, уехала сама. Колесникова уезжать отказалась.

На вопрос, предлагали ли ей написать прошение о помиловании, Мария Колесникова отвечала: "Да, в разных вариантах — от покинуть Беларусь и перестать заниматься политикой — до фильмов "а ля Протасевич" и "писем". Я невиновна, не совершала того, в чем меня обвиняют. Как я могу признаться в том, чего не совершала, и просить "помилование"?"

Что оппозиция будет делать дальше

Иван Кравцов отмечает, что сегодня в белорусском обществе, как никогда в истории, огромная поддержка демократических перемен.

"Нас большинство. Процесс трансформации нашего общества продолжается и мы должны готовится к следующим этапам нашей борьбы за справедливость и базовые права. Предстоят вероятно месяцы и годы непрерывной работы, но мы к этому готовы. Маша, Максим, Виктор Бабарико — тоже", – сказал нам оппозиционер.

Иван Кравцов: Процесс трансформации нашего общества продолжается / Фото: Сегодня

Напомним, в июле текущего года соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам тюрьмы. Бывшего руководителя Белгазпромбанка осудили за якобы получение особо крупных взяток и отмывание денег.

Вместе с Бабарико арестовали его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба. В связи с этим ЕС призывал Минск немедленно освободить конкурента Лукашенко.