Telegram против. Павел Дуров решил поссориться с Apple из-за Беларуси

Создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров обвинил американскую компанию Apple в цензуре и призвал ее признать это и взять на себя ответственность.

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Скандал разгорелся вчера, когда Дуров заявил, что Apple требует заблокировать три каналы, на которых раскрываются личности людей, причастных к насилию и пыткам над демонстрантами в Беларуси.

"К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах", – отметил он.

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Как сообщает TJournal, в Apple это отрицают и утверждают, что публикация личной информации без согласия человека нарушает правила их онлайн-площадки App Store. Поэтому Telegram просили удалять не каналы, а лишь такую информацию. И разработчики мессенджера якобы обещали изучить сообщения, о которых идет речь.

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В ответ на это Дуров указал на тот факт, что "проблемные" каналы целиком состоят из сообщений, раскрывающих ответственных за избиения демонстрантов и фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

"Скрывая свои требования расплывчатыми словами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение своих же правил", – констатировал Дуров.

Он добавил, что прежде его команде удавалось выходить из аналогичных ситуаций – вместо того, чтобы удалять сообщения по требованию Apple, Telegram заменял их уведомлением об ограничении контента для пользователей iOS (операционная система iPhone, iPad и MacBook).

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Но недавно Apple запретила показывать пользователям подобные уведомления, назвав их "неуместными".

"Я категорически не согласен с определением "неуместного" от Apple. Я думаю, что определенный контент был подвергнут цензуре", – возразил Павел Дуров.

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Он призвал Apple "научиться брать на себя ответственность за свою политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей".

Впрочем, Дуров уже не впервые выступает против Apple. Ранее в этом году он обвинил корпорацию в уничтожении разработчиков мобильных приложений из-за введения 30% налога на выручку от продаж программного контента. Позже он сделал довольно объемную публикацию о том, почему это бьет также и по пользователям.

Напомним, что в сентябре в Беларуси произошла утечка в сеть данных тысячи силовиков. В МВД подтвердили подлинность опубликованной информации и обещали наказать виновных.

Также мы писали, что ранее Telegram попал в список запрещенных приложений в России. Однако спустя два года безуспешных попыток добиться действительного блока программы, власти РФ все же разрешили пользоваться этой программой.

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