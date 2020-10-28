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Третий день забастовки в Беларуси. Вузы отчисляют протестующих студентов

28 октября, 14:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ректоры отказываются комментировать репрессии против учащихся

В Беларуси начались отчисления студентов, которые участвовали в антиправительственных акциях в Минске – выгоняют из вузов даже за единичные прогулы.

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Об этом сообщает издание Onliner, которому удалось ознакомиться с некоторыми приказами.

Студенты утверждают, что их заранее не предупреждали о готовящейся санкции, а правозащитники – что, согласно процедуре, для отчисления необходимы два предварительных выговора.

Журналистам стало известно об отчислении студентов Белорусской государственной академии искусств, Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета физической культуры.

Предварительно удалось подтвердить отчисление трех учащихся, однако по неподтвержденной информации, готовятся приказы об отчислении десятков других.

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В самих же вузах отчисления комментировать отказываются либо утверждают, что это решение не связано с политическими взглядами студентов.

Напомним, ранее в этом месяце непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых ректоров в университетах и поручил им отчислять студентов, которые участвуют в протестах.

Стоит отметить, что преподаватели и работники вузов присоединились к общенациональной забастовке, которую оппозиция объявила белорусским властям.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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