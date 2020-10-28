Третий день забастовки в Беларуси. Вузы отчисляют протестующих студентов

В Беларуси начались отчисления студентов, которые участвовали в антиправительственных акциях в Минске – выгоняют из вузов даже за единичные прогулы.
Об этом сообщает издание Onliner, которому удалось ознакомиться с некоторыми приказами.
Студенты утверждают, что их заранее не предупреждали о готовящейся санкции, а правозащитники – что, согласно процедуре, для отчисления необходимы два предварительных выговора.
Журналистам стало известно об отчислении студентов Белорусской государственной академии искусств, Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета физической культуры.
Предварительно удалось подтвердить отчисление трех учащихся, однако по неподтвержденной информации, готовятся приказы об отчислении десятков других.
В самих же вузах отчисления комментировать отказываются либо утверждают, что это решение не связано с политическими взглядами студентов.
Напомним, ранее в этом месяце непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых ректоров в университетах и поручил им отчислять студентов, которые участвуют в протестах.
Стоит отметить, что преподаватели и работники вузов присоединились к общенациональной забастовке, которую оппозиция объявила белорусским властям.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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