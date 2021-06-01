Турция снова изменила правила въезда для украинцев

Теперь туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Турция снова изменила правила въезда для туристов. Теперь украинцам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Об этом сообщает Аvianews.

С 1 июня при въезде в страну нужно иметь один из следующих документов:

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать его необходимо не позднее чем за 72 часа до прибытия;

результаты теста на антитела к коронавирусу, сделать его необходимо не позднее чем за 48 часов до прибытия;

документ о вакцинации, которая завершена не позднее чем за 14 дней до прибытия;

справка о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

От этих обязательств освобождаются пассажиры, которые следуют через Турцию транзитом. Предварительно правила будут действовать до 30 июня включительно.

В тренде Болгария открылась для украинцев: какие документы нужны

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня украинцам разрешен въезд в Болгарию, но при выполнении нескольких условий.

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Кроме того, с 1 июня Грузия открывает сухопутные границы для туристов, теперь можно посетить страну на авто или поездом.

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