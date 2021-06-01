Туреччина знову змінила правила в'їзду для українців

Туреччина знову змінила правила в'їзду для туристів. Тепер українцям буде потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Про це повідомляє Аvianews.
З 1 червня при в'їзді до країни потрібно мати один з наступних документів:
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зробити його необхідно не пізніше ніж за 72 години до прибуття;
- результати тесту на антитіла до коронавірусу, зробити його необхідно не пізніше ніж за 48 годин до прибуття;
- документ про вакцинацію, яка завершена не пізніше ніж за 14 днів до прибуття;
- довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
Від цих зобов'язань звільняються пасажири, які прямують через Туреччину транзитом. Попередньо правила діятимуть до 30 червня включно.
Як повідомлялося раніше, відсьогодні українцям дозволений в'їзд до Болгарії, але при виконанні кількох умов.
Крім того, з 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони для туристів, тепер можна відвідати країну на авто або поїздом.
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