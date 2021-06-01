Туреччина знову змінила правила в'їзду для українців

Тепер туристам буде потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус

Туреччина знову змінила правила в'їзду для туристів. Тепер українцям буде потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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Про це повідомляє Аvianews.

З 1 червня при в'їзді до країни потрібно мати один з наступних документів:

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зробити його необхідно не пізніше ніж за 72 години до прибуття;

результати тесту на антитіла до коронавірусу, зробити його необхідно не пізніше ніж за 48 годин до прибуття;

документ про вакцинацію, яка завершена не пізніше ніж за 14 днів до прибуття;

довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Від цих зобов'язань звільняються пасажири, які прямують через Туреччину транзитом. Попередньо правила діятимуть до 30 червня включно.

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Як повідомлялося раніше, відсьогодні українцям дозволений в'їзд до Болгарії, але при виконанні кількох умов.

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Крім того, з 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони для туристів, тепер можна відвідати країну на авто або поїздом.

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