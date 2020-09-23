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У Тихановской рассказали, чем ее запугали в ЦИК Беларуси

23 сентября, 02:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пресс-секретарь призвала не осуждать лидера оппозиции

Лидеру оппозиции Беларуси, экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской пришлось покинуть территорию Беларуси из-за шантажа силовиков, которые прямо угрожали ей в кабинете Центризбиркома страны. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционерки Анна Красулина в интервью YouTube-проекту "И Грянул Грэм".

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По словам Красулиной, Тихановской фактически пригрозили убийством.

"Уехала не сама, она была поставлена перед очень жестким выбором. Этот выбор включал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну", – рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что зная о такой угрозе, не сложно понять, почему лидер оппозиции покинула страну.

"Мне, например, достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае не осуждать", – отметила Красулина.

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Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую Запад считает представителем народа Беларуси, заявила, что протесты в республике могут продолжаться месяцы и даже годы.

Ранее лидер белорусской оппозиции призвала сотрудников силовых структур Беларуси не исполнять преступные приказы против сограждан и тем самым "не губить свою жизнь и карьеру".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты дети Беларусь силовики угроза Светлана Тихановская
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