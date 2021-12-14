Ученые выяснили, защитят ли нас две дозы вакцины от штамма "Омикрон"

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что двух доз вакцин от коронавируса недостаточно для полной защиты от штамма "Омикрон". Ученые проанализировали образцы крови людей, которые ранее были вакцинированы вакцинами AstraZeneca-Оксфорд или Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает Reuters.
Что удалось выяснить?
Исследование показало, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против штамма "Омикрон". Это означает, что заразится вирусом могут и вакцинированные люди, и переболевшие.
Далее по теме
Две дозы все равно важны!
Несмотря на исследования ученых, две вакцины все равно не бесполезны. Поскольку нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин.
"Эти данные важны, но являются лишь частью картины. Они показывают только на нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", — подчеркнул профессор Оксфорда Мэтью Снейп.
По миру распространяется новый COVID-штамм "Омикрон"
- Накануне было обнародовано исследование нового штамма коронавируса "Омикрон". Из 43 известных случаев заражение штаммом "Омикрон" в США обнаружено преимущественно у привитых лиц. Симптомы в основном нетяжелые.
- Ученые уже нашли защиту от "Омикрона", но в Украине она пока недоступна. Самые первые исследования показали, что вакцинация двумя дозами не защитит от нового опасного штамма.
- Читайте также в нашем материале, насколько "Омикрон" опаснее "Дельты" и поражает ли он привитых.
- В мире зафиксирована первая смерть от нового штамма.
Читайте также
- В Украине две области перешли в желтую зону адаптивного карантина. В этой зоне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет определенных COVID-документов.
- В Украине начнут вакцинировать людей дополнительной дозой препарата против коронавируса. Однако доступ к ней будут иметь не все.