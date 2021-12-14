Вчені з'ясували, чи захистять нас дві дози вакцини від штаму "Омікрон"

Науковці проаналізували зразки людей, які були щеплені вакцинами відомих виробників

Виявляється, що двох доз недостатньо для захисту від нового варіанту коронавірусу/Колаж: "Сьогодні"

Науковці з Оксфордського університету з'ясували, що двох доз вакцини від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Вони проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані препаратами Oxford/AstraZeneca або Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє Reuters.

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Що вдалося з'ясувати?

Дослідження показало, що дві дози вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти штаму "Омікрон". Це означає, що заразиться вірусом можуть і вакциновані люди, і перехворілі.

Дві дози однаково важливі!

Попри дослідження вчених, дві вакцини однаково не марні. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.

"Ці дані важливі, але є лише частиною картини. Вони показують тільки на нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", — наголосив професор Оксфорда Метью Снейп.

Світом поширюється новий COVID-штам "Омікрон"

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