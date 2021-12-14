Вчені з'ясували, чи захистять нас дві дози вакцини від штаму "Омікрон"

Науковці з Оксфордського університету з'ясували, що двох доз вакцини від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Вони проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані препаратами Oxford/AstraZeneca або Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляє Reuters.
Що вдалося з'ясувати?
Дослідження показало, що дві дози вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти штаму "Омікрон". Це означає, що заразиться вірусом можуть і вакциновані люди, і перехворілі.
Далі по темі
Дві дози однаково важливі!
Попри дослідження вчених, дві вакцини однаково не марні. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.
"Ці дані важливі, але є лише частиною картини. Вони показують тільки на нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", — наголосив професор Оксфорда Метью Снейп.
Світом поширюється новий COVID-штам "Омікрон"
- Напередодні було оприлюднено дослідження нового штаму коронавірусу "Омікрон". З 43 відомих випадків зараження штамом "Омікрон" у США виявлено переважно у щеплених осіб. Симптоми хвороби переважно були неважкі.
- Вчені вже знайшли захист від "Омікрону", але в Україні він поки що недоступний. Перші дослідження показали, що вакцинація двома дозами не захистить від нового небезпечного штаму.
- Читайте також у нашому матеріалі, наскільки "Омікрон" небезпечніший за "Дельту" і чи вражає він щеплених.
- У світі зафіксовано першу смерть від нового штаму.
Читайте також
- В Україні дві області перейшли у "жовту зону" адаптивного карантину. У цій зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має певних COVID-документів.
- В Україні почнуть вакцинувати людей додатковою дозою препарату проти коронавірусу. Однак доступ до неї матимуть не всі.