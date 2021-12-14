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Вчені з'ясували, чи захистять нас дві дози вакцини від штаму "Омікрон"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 02:52
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Науковці проаналізували зразки людей, які були щеплені вакцинами відомих виробників
Виявляється, що двох доз недостатньо для захисту від нового варіанту коронавірусу/Колаж: "Сьогодні"
Виявляється, що двох доз недостатньо для захисту від нового варіанту коронавірусу/Колаж: "Сьогодні"

Науковці з Оксфордського університету з'ясували, що двох доз вакцини від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Вони проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані препаратами Oxford/AstraZeneca або Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє Reuters.

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Що вдалося з'ясувати?

Дослідження показало, що дві дози вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти штаму "Омікрон". Це означає, що заразиться вірусом можуть і вакциновані люди, і перехворілі.

Дві дози однаково важливі!

Попри дослідження вчених, дві вакцини однаково не марні. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.

"Ці дані важливі, але є лише частиною картини. Вони показують тільки на нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", — наголосив професор Оксфорда Метью Снейп.

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