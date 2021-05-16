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Удар по штабу ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные раскрыли детали операции

16 мая, 11:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Израильские военные дали время для эвакуации, перед тем как уничтожить штаб ХАМАС

Израиль продолжает удары по сектору Газа. Фото: REUTERS/SJS

Израиль продолжает удары по сектору Газа. Фото: REUTERS/SJS

В многоэтажном здании "Аль-Джала" в секторе Газа, по которому вчера Израиль нанес удар, находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. В этой башне также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.

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Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность, и дали им достаточно времени для безопасной эвакуации", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания.

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"Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вреда гражданским", – добавили израильские военные.

Тем временем в соцсетях появились фото результатов ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.

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Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist

Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist

Последствия удара Израиля по Газе. Источник: соцсети

Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist
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Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

Видео: Telegram

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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