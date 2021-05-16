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Удар по штабу ХАМАС в секторі Газа. Ізраїльські військові розкрили деталі операції

16 травня, 11:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ізраїльські військові дали час для евакуації, перед тим як знищити штаб ХАМАС

У багатоповерховому будинку "Аль-Джала" в секторі Газа, по якому вчора Ізраїль завдав удару, знаходився оперативний штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС. У цій башті також знаходилися офіси міжнародних ЗМІ, зокрема американського агентства Associated Press.

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Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"Ми попередили цивільних в будівлі про нанесення удару, побоюючись за їхню безпеку, і дали їм достатньо часу для безпечної евакуації", – йдеться в повідомленні.

У ЦАХАЛ відзначили, що ХАМАС і "Ісламський джихад" використовували цей час для евакуації своїх речей з будинку.

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"Ми були готові заплатити цю ціну, щоб не завдати шкоди цивільним", – додали ізраїльські військові.

Тим часом в соцмережах з'явилися фото результатів ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у секторі Газа.

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Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: .me/new_militarycolumnist

Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: .me/new_militarycolumnist

Наслідки удару Ізраїлю по Газі. Джерело: соцмережі

Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: .me/new_militarycolumnist
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Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: .me/new_militarycolumnist

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ракетного удару по будинку заступника голови політбюро палестинського руху ХАМАС в секторі Газа Халіля аль-Хайі.

Відео: Telegram

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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