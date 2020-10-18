В Азербайджане заявили, что Армения начала наступление в Нагорном Карабахе

Противник использует минометы и артиллерию, сообщили в Баку

В Азербайджане заявили, что армянские военные пытаются наступать в Нагорном Карабахе. Объявленное с полуночи 18 октября перемирие не соблюдается.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, "18 октября начиная с 07.00 утра противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях".

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Противник использует минометы и артиллерию в различных направлениях, добавили в Баку.

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, сообщила об уничтожении четырех "танков противника".

По ее словам, "на южном направлении противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийские средства".

Ранее Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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