В Азербайджане заявили, что Армения начала наступление в Нагорном Карабахе

В Азербайджане заявили, что армянские военные пытаются наступать в Нагорном Карабахе. Объявленное с полуночи 18 октября перемирие не соблюдается.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Как сообщается, "18 октября начиная с 07.00 утра противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях".
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Противник использует минометы и артиллерию в различных направлениях, добавили в Баку.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, сообщила об уничтожении четырех "танков противника".
По ее словам, "на южном направлении противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийские средства".
Ранее Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе.
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