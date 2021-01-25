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В Баку из-под завалов разрушенного взрывом дома спасены дети, но погибла молодая мать

25 января, 23:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Поисково-спасательная операция продолжается, говорят в МЧС Азербайджана

Фото: APA.az

Фото: APA.az

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли шесть человек из-под завалов в частном жилом доме в пригороде Баку – городе Хырдалан, разрушенном в результате взрыва.

Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завала в частном двухэтажном доме в городе Хырдалан, где в понедельник вечером произошел взрыв, спасено шесть человек", – отметил представитель пресс-службы.

В число спасенных и эвакуированных попали:

  • Мусаева Зияфат Гафар гызы;
  • Мусаев Вусал Фирудин оглу;
  • Мусаев Фирудин Вусал оглу, 2009 г.р.
  • Мусаева Фатима Вусал гызы 2012 г.р.
  • Самедова Гузель;
  • Алиев Эмиль Ариф оглу;
  • Гусейнов Ариф Абульфат оглу;
  • Алазова Симая Мовлуд гызы;
  • Шукурзаде Хадиджа Бахтияр гызы.

Также обнаружено тело Мусаевой Айтен Таджеддин гызы 1988 года рождения, которая оказалась под завалами, сообщает агентство APA.az. Судя по фамилии и возрасту, погибшая 32-летняя женщина была матерью спасенных маленьких детей.

Напомним, заместитель директора департамента информации Агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев рассказал, что после взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

Первыми из-под завалов были спасены женщина средних лет и девочка-подросток.

Также напомним, на прошлой неделе похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.

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Азербайджан взрыв дети жертвы Баку мать

Источник: Сегодня

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