В Беларуси у активистки забрали сына и отправили в приют

Женщина не смогла забрать ребенка из школы, когда ее задержал ОМОН

В Беларуси участнице акций протеста Алене Лазарчик вернули шестилетнего сына. Ребенка забрали в приют 17 сентября, когда мать не забрала его из школы после задержания.

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Как сообщает белорусская служба "Радио свобода", около сотни людей пришли к приюту в Минске и принесли с собой игрушки, а также плакаты, выступая против решения органов опеки по поводу ребенка.

Несмотря на неоднократные просьбы, директор приюта не стала выходить к участникам акции. Игрушки для детей собрал охранник, который скрутил металлические ворота цепью и закрыл их на замок.

Сама Лазарчик появилась у приюта около 13 часов, прошла внутрь и, спустя 30 минут, вышла оттуда вместе с сыном.

"Мы мирно поговорили с директором, она действительно по-человечески обращались со мной. Ничего плохого не сказала, все было хорошо. Она сказала, что я могу забрать сына, что его никто не забирает. Мы ждали, пока сын поест, соберется, оденется. Я заполнила документы, написала заявление, что забираю ребенка домой. И это все", – объяснила женщина.

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По ее словам, она не понимает причин таких действий властей.

"Возможно, это было целенаправленно. Меня уже арестовывали (в июле 2020 года). Только тогда я успела позвонить дочери, она забрала младшего сына. Возможно, это такое давление. Не знаю", – призналась она.

Также сообщается, что Артема Лазарчика забрали в приют вечером 17 сентября, когда мать не забрала его из школы в 18:00. По словам активистки, она не могла этого сделать, поскольку находилась в отделении милиции.

Женщина начала разыскивать сына сразу после освобождения, около 23 часов. Артем к тому времени уже был в приюте. Руководство отказалось отдать сына без необходимых документов – характеристики с места работы, справки участкового, справки о доходах, а также заключения комиссии райисполкома.

Кроме шестилетнего Артема, у Алены есть взрослые сын и дочь. Активистка говорит, что руководство школы ее младшего сына имеет контакты взрослых детей, но никто не пытался с ними связаться, когда мать не пришла забрать сына из школы.

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Лазарчик работает в жилищно-коммунальном хозяйстве. 18 сентября она собирала документы, необходимые для возвращения ребенка, поскольку увидеться с сыном без этих бумаг ей не позволяли. Алена также подтвердила, что ее раньше лишали родительских прав на старшего сына, но их возобновили.

Напомним, ранее мы сообщали о массовых задержаниях в Минске, где силовики устроили разгон "Блестящего марша".

Среди задержанных оказалась 73-летняя Нина Багинская, символ белорусских протестов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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