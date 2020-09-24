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В Беларуси из-за инаугурации Лукашенко может начаться национальная забастовка

24 сентября, 06:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Протестующие в Беларуси объявили национальную забастовку

После тайной инаугурации Александра Лукашенко протесты в Беларуси усилились.

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В ответ на разгон митинга протестующие призывают в четверг и пятницу устроить национальную забастовку, сообщает Telegram-канал NЕХТА.

"Четверг и пятница – национальная забастовка! Рабочим коллективам всех госпредприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее", – говорится в сообщении.

Также возможно блокирование дорог и трасс по всей Беларуси водителями и пешеходами. Жителей страны призвали не платить за коммунальные услуги и налоги.

В воскресенье, 27 сентября, по всей Беларуси запланированы масштабные протесты.

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К слову, 23 сентября состоялась закрытая инаугурация Александра Лукашенко. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу.

Напомним, в Минске милиция устроила массовые задержания, применяя водометы.

Также в Минске таксист спас протестующего, за которым гнались трое силовиков.

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забастовка Беларусь протестующие Александр Лукашенко
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