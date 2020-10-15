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В Британии могут ввести самый жесткий карантин в двух районах уже завтра

15 октября, 00:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Власти Большого Манчестера и Ланкашира грозят судом

Великобритания может ввести карантин "очень высокого уровня" из-за распространения коронавируса в Большом Манчестере и Ланкашире после того, как ученые специальной правительственной группы утвердят это.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен завтра рассмотреть предложения, и, если он тоже согласится, города будут ввергнуты в самый жесткий локдаун в трехуровневой системе правительства, который пока введен только в Ливерпуле.

О соответствующем решении министр здравоохранения Мэтт Хэнкок должен проинформировать Палату общин в четверг около 11:30 утра.

В то же время власти административных единиц, которым грозит локдаун, против таких жестких мер.

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В частности мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм и руководители местных советов ранее пригрозили судебным иском, если у них будет введен, по их утверждени, "фундаментально ошибочный" самый высокий уровень ограничений без дополнительной финансовой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании собираются ввести трехуровневую систему жесткого карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Чтобы избежать локдауна для всей страны, в Британии решили установить "средний", "высокий" и "очень высокий" уровни эпидемиологической опасности и вводить ограничения в зависимости от степени распространения COVID-19 в том или ином районе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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