Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Британии начали заражать добровольцев коронавирусом

8 марта, 06:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ученые рассчитывают улучшить и ускорить разработку вакцин

В Великобритании с 6 марта запустили медицинское исследование, в рамках которого добровольцев специально заражают коронавирусом COVID-19.

Реклама

Об этом со ссылкой на британский Минздрав сообщает DW.

Цель исследования под названием Human Challenge Programme – изучение влияния коронавируса на человеческий организм, что могло бы улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методов лечения от этой болезни.

С первой группой добровольцев уже работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital.

"Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей", – сообщили в Минздраве Великобритании.

В тренде
Facebook заблокировал статью о "неонацистах", которым приписывали связи с Украиной
Реклама

Ученые также рассчитывают выяснить, как реагирует на вирус SARS-CoV-2 иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что вакцины от коронавируса более эффективны для молодых людей, нежели для пожилых.

Мы также сообщали, что группа ученых из Университета Луисвилля (Кентукки, США) выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 распространяется сильнее при более низких температурах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания ученые исследование коронавирус добровольцы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны
Откуда ждать новой катастрофы. Семь главных уроков ковидного года от Юваля Ноя Харари
Откуда ждать новой катастрофы. Семь главных уроков ковидного года от Юваля Ноя ХарариДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять