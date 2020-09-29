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В Чехии хотят ввести чрезвычайное положение

29 сентября, 06:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Страна бьет рекорды по заражениям коронавирусом

Новый министр здравоохранения Чехии Роман Примула собирается вынести на рассмотрение правительства предложение о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду, и если его там примут, то его еще должен утвердить парламент.

При этом, глава Минздрава уже анонсировал ограничения количества людей на собраниях в 10-20 человек, переход средних школ на дистанционное обучение.

Отмечается, что Чехия уже жила в условиях чрезвычайного положения с суровыми ограничениями прошлой весной, тогда также были закрыты границы со всеми соседними странами.

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Примула, тогда еще замминистра, предлагал закрыть границы на два года.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Чехии в субботу, 26 сентября, составило 1983, в воскресенье – 1 306, что является рекордом за выходные с начала эпидемии, всего в стране зафиксировано 64 597 инфицированных людей.

Напомним, в Чехии из-за роста количества новых заражений COVID-19 с 10 сентября ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Мы также сообщали, что за все время пандемии в мире от коронавируса умерли 1 000 555 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия чрезвычайное положение карантин коронавирус
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