В Черногорию без ПЦР-теста: для украинцев отменили все ограничения

Черногорские власти ждут туристов с распростертыми объятиями и считают свою страну безопасным направлением для иностранных путешественников

Черногория готовится к туристическому сезону и в ожидании иностранных туристов отменила все карантинные ограничения для путешественников, в частности, из Украины.

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Об этом сообщил в своем Twitter черногорский министр финансов Милойко Спаич.

Он отметил, что, кроме украинцев, ограничения снимут для туристов из РФ, Беларуси и Северной Македонии.

"Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!" – написал Спаич.

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Напомним, что прежде для въезда в Черногорию необходимо было предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо тест на антитела, либо сертификат о полном курсе вакцинации.

При этом в стране была ограничена работа заведений питания, торговых и спортивных центров, школ и детских садов, посещение парков, а из некоторых общин запретили выезжать и въезжать в них без надлежащих оснований.

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