В Черногорию без ПЦР-теста: для украинцев отменили все ограничения

Черногория готовится к туристическому сезону и в ожидании иностранных туристов отменила все карантинные ограничения для путешественников, в частности, из Украины.
Об этом сообщил в своем Twitter черногорский министр финансов Милойко Спаич.
Он отметил, что, кроме украинцев, ограничения снимут для туристов из РФ, Беларуси и Северной Македонии.
"Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!" – написал Спаич.
Напомним, что прежде для въезда в Черногорию необходимо было предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо тест на антитела, либо сертификат о полном курсе вакцинации.
При этом в стране была ограничена работа заведений питания, торговых и спортивных центров, школ и детских садов, посещение парков, а из некоторых общин запретили выезжать и въезжать в них без надлежащих оснований.
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