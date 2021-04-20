У Чорногорію без ПЛР-тесту: для українців скасували всі обмеження

Чорногорська влада чекає на туристів з розпростертими обіймами і вважає свою країну безпечним напрямком для іноземних мандрівників

Чорногорія готується до туристичного сезону і в очікуванні іноземних туристів скасувала всі карантинні обмеження для мандрівників, зокрема, з України.

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Про це 20 квітня повідомив в своєму Twitter чорногорський міністр фінансів Мілойко Спаіч.

Він зазначив, що, крім українців, обмеження знімуть для туристів з РФ, Білорусі та Північної Македонії.

"Чорногорія залишається вашим надійним і безпечним напрямом і в цьому році! Вітаємо всіх бажаючих відвідати Чорногорію!" – написав Спаіч.

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Нагадаємо, що раніше для в'їзду до Чорногорії необхідно було надати або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або тест на антитіла, або сертифікат про повний курс вакцинації.

При цьому в країні була обмежена робота закладів харчування, торговельних і спортивних центрів, шкіл і дитячих садків, відвідування парків, а з деяких громад заборонили виїжджати і в'їжджати в них без належних підстав.

Нагадаємо, що минулого тижня для стало відомо про те, що Ізраїль теж планує відкрити кордони для іноземних мандрівників.

Також раніше ми писали про умови для в'їзду в інші туристичні країни – Кіпр, Туреччину, Таїланд і Хорватію.

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