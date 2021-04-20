Русский
$ 28,01
33,71
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Чорногорію без ПЛР-тесту: для українців скасували всі обмеження

20 квітня, 19:41

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чорногорська влада чекає на туристів з розпростертими обіймами і вважає свою країну безпечним напрямком для іноземних мандрівників

Чорногорія готується до туристичного сезону і в очікуванні іноземних туристів скасувала всі карантинні обмеження для мандрівників, зокрема, з України.

Реклама

Про це 20 квітня повідомив в своєму Twitter чорногорський міністр фінансів Мілойко Спаіч.

Він зазначив, що, крім українців, обмеження знімуть для туристів з РФ, Білорусі та Північної Македонії.

"Чорногорія залишається вашим надійним і безпечним напрямом і в цьому році! Вітаємо всіх бажаючих відвідати Чорногорію!" – написав Спаіч.

В тренді
У Чаді вбили президента – цього дня він переміг на виборах
Реклама

Нагадаємо, що раніше для в'їзду до Чорногорії необхідно було надати або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або тест на антитіла, або сертифікат про повний курс вакцинації.

При цьому в країні була обмежена робота закладів харчування, торговельних і спортивних центрів, шкіл і дитячих садків, відвідування парків, а з деяких громад заборонили виїжджати і в'їжджати в них без належних підстав.

Нагадаємо, що минулого тижня для стало відомо про те, що Ізраїль теж планує відкрити кордони для іноземних мандрівників.

Також раніше ми писали про умови для в'їзду в інші туристичні країни – Кіпр, Туреччину, Таїланд і Хорватію.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

туризм Чорногорія карантин мандри локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларівІнші країни
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандал
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандалІнші країни
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаун
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаунІнші країни
Ексклюзив!
Ексклюзив! "Гола" українка розкрила справжню мету фотосесії в Дубаї (відео)Фаново
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбувається
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбуваєтьсяСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти