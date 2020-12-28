В Ереване толпа побила депутата от партии Пашиняна (видео)

В армянской столице продолжаются протесты против премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в поражении Азербайджану в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Panorama.am, 28 декабря группа демонстрантов собралась перед зданием Национального собрания и требовала отставки Пашиняна.
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Однако досталось не ему самому, а представителю его партии "Гражданский договор" Сисаку Габриеляну. В парламентария, который шел мимо толпы на работу, кинули куриное яйцо, которое попало ему в голову.
Это вывело Габриеляна из себя, и он вступил в рукопашную с протестующими – политика пришлось оттаскивать его же охранникам. Уходил он, выкрикивая оскорбления в адрес демонстрантов. В это время в него попало еще несколько яиц.
В результате несколько человек были задержаны, а сами протестующие двинулись колонной по улицам Еревана.
Здание парламента находится в оцеплении.
Больше об антиправительственных демонстрациях в Армении: "Нам не нужен "политический труп": как Пашиняна "додавливают" протесты".
Напомним, что 10 ноября завершилась Вторая Карабахская война между Арменией и Азербайджаном. В результате стороны сошлись на невыгодных для Еревана условиях, а Россия ввела войска в Нагорный Карабах, однако 12 декабря Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении договора. Почему хрупкий мир двух стран оказался на грани срыва, читайте на нашем сайте.
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