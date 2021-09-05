В Гвинее военные мятежники арестовали президента – СМИ

В воскресенье, 5 сентября, в столице Гвинеи Конакри арестовали президента страны Альфу Конде.
Об этом сообщают местные СМИ.
Около президентского дворца происходит перестрелка, там слышны взрывы. А в городе находятся военные.
Местные СМИ пишут, что стрельба в Конакри может быть связана с попыткой государственного переворота.
Позже в Сети появились фото и видео президента Конде в окружении вооружённых мятежников.
Глава государства сидит в автомобиле в рубашке, и выглядит растерянным.
Лидер военных мятежников в Гвинее заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны
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