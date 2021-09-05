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В Гвинее военные мятежники арестовали президента – СМИ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
5 сентября, 16:12
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Около президентского дворца происходит перестрелка, а Альфу Конде задержали / Фото: коллаж "Сегодня"
Около президентского дворца происходит перестрелка, а Альфу Конде задержали / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 5 сентября, в столице Гвинеи Конакри арестовали президента страны Альфу Конде.

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Об этом сообщают местные СМИ.

Около президентского дворца происходит перестрелка, там слышны взрывы. А в городе находятся военные.

Местные СМИ пишут, что стрельба в Конакри может быть связана с попыткой государственного переворота.

Позже в Сети появились фото и видео президента Конде в окружении вооружённых мятежников.

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/ Фото: t.me/nexta_live

Глава государства сидит в автомобиле в рубашке, и выглядит растерянным.

/ Фото: РИА Новости

/ Фото: РИА Новости

Лидер военных мятежников в Гвинее заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны

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Дополняется...

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