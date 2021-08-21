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В Индии одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса – прививки сделают детям

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 августа, 19:28
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Индийский препарат ZyCoV-D нужно вводить тремя дозами
Вакцина предотвратила заболевания COVID-19 у 66% вакцинированных / Фото: РБК
Вакцина предотвратила заболевания COVID-19 у 66% вакцинированных / Фото: РБК

В Индии одобрили экстренное использование первой в мире ДНК-вакцины против коронавируса – прививки будут делать взрослым и детям старше 12 лет.

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Об этом сообщает Reuters.

Что о ней известно?

Вакцину ZyCoV-D нужно вводить тремя дозами:

  • вторую прививку необходимо сделать через 28 дней после первой
  • третью – через 28 дней после второй.

Производит препарат компания Cadila Healthcare. Ее представители заявили, что вакцина предотвратила заболевания COVID-19 у 66% вакцинированных. Кроме того, она эффективна и против штамма "Дельта". А индийская компания планирует ежегодно производить 100-120 миллионов доз.

Вакцину нужно хранить при температуре 2-8°С. Но, производитель говорит, что препарат не портится при температуре 25°С в течение трех месяцев.

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Как действует вакцина?

Препарат вводят специальным безыгольным аппликатором, а ДНК-препарат учит иммунную систему организма бороться с настоящим вирусом.

ZyCoV-D использует плазмиды или небольшие кольца ДНК, которые содержат информацию о вирусе. Когда они попадают в ядро человеческой клетки, синтезируется белок, а организм производит на него иммунный ответ.

В Индии с населением в 1,3 миллиарда ввели 576 миллионов доз вакцин против коронавируса. Полностью вакцинировали 125 миллионов граждан, или 9% населения. Делали прививки препаратами CoviShield, Covaxin, российским "Спутником V", а сейчас к ним добавилась и ZyCoV-D.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

В свою очередь президент Владимир Зеленский четко заявлял, что в Украине российской вакцины не будет.

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