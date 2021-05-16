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В Израиле обрушилась трибуна синагоги – около 60 пострадавших (видео)

16 мая, 19:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Происшествие случилось в начале еврейского праздника Шавуот, синагога была забита сотнями людей

В воскресенье, 16 мая, в израильском Гиват-Зееве обрушилась трибуна. Около 60 человек получили ранения, из них 10 в тяжелом или критическом состоянии.

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Об этом сообщает Huron Daily Trimune.

На видео видно, как в забитой людьми синагоге обрушилась трибуна. По информации местных СМИ, один человек погиб.

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим.

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В Израиле обрушилась трибуна синагоги – около 60 пострадавших (видео)
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Недавно мы писали, что в Израиле под ракетный обстрел попал отец с новорожденным ребенком – чтобы спастись, они спрятались за бетонным забором на шоссе.

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Также сообщалось, что в Иерусалиме у Дамасских ворот произошел теракт – в результате наезда автомобиля пять человек получили ранения.

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