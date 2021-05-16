В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги – близько 60 постраждалих та один загиблий (відео)

Надзвичайна подія сталася на початку єврейського свята Шавуот, у синагозі було повнісінько людей

У неділю, 16 травня, в ізраїльському Гіват-Зеєві обрушилася трибуна. Близько 60 осіб отримали поранення, з них 10 у важкому або критичному стані.

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Про це повідомляє Huron Daily Trimune.

На кадрах видно, як у синагозі, де повно-повнісінько людей, обвалилася трибуна. За інформацією місцевих ЗМІ, одна людина загинула.

Нині медики надають допомогу потерпілим.

Нещодавно ми писали, що в Ізраїлі під ракетний обстріл потрапив батько з новонародженою дитиною – щоб врятуватися, вони сховалися за бетонним парканом на шосе.

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Також повідомлялося, що в Єрусалимі біля Дамаських воріт стався теракт – внаслідок наїзду автомобіля п'ятеро осіб отримали поранення.