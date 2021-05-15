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В Израиле заявили об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС

15 мая, 01:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Здание использовалось для управления военной инфраструктурой ХАМАС, где сейчас Абу Наим – неизвестно

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, Mohammed Salem

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, Mohammed Salem

Израильские военнослужащие уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима.

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Об этом заявили израильские военные в Twitter.

"Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", – говорится в сообщение.

В настоящее время не известно, пострадал ли сам Абу Наим и где он сейчас находится.

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Ранее Израиль совершил самую масштабную атаку на ХАМАС с начала нового конфликта с Палестиной – за 40 минут в Сектор Газа попали полторы сотни ракет.

Напомним, что с 11 мая Израиль и Сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.

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