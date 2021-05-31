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В Колумбии при крушении вертолета погибли пятеро полицейских (фото)

31 мая, 02:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все погибшие были из отдела по борьбе с наркотиками, но следствие пока не связывает крушение с их профессиональной деятельностью

Обломки вертолета в Колумбии / IHA

Обломки вертолета в Колумбии / IHA

В Колумбии в провинции Боливар потерпел крушение вертолет, на котором летели правоохранители из отдела по борьбе с наркотиками, пятеро полицейских погибли.

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Об этом сообщило информационное агентство ІНА.

"Вертолет, принадлежащий Национальной полиции, разбился вблизи Патико Альто в колумбийской провинции Боливар. В результате катастрофы погибли пять полицейских", – говорится в сообщении.

Все погибшие правоохранители входили в состав отдела по борьбе с наркотиками.

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По предварительной версии следствия, вертолет мог упасть из-за механической неисправности, но расследование продолжается.

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Напомним, в Зимбабве в провинции Восточный Машоналенд военный вертолет врезался в жилой дом – в результате погибли три члена экипажа и ребенок.

Мы также сообщали, что в Индонезии во время учений Военно-морских сил страны затонула подводная лодка с 53 членами экипажа на борту.

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