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В Кыргызстане после ночных беспорядков в "Белом доме" произошел пожар (видео)

6 октября, 04:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В здании парламента расположена администрация главы государства

В столице Кыргызстана Бишкек в захваченном протестующими здании парламента произошел пожар. После ночных беспорядков горят кабинеты "Белого дома".

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Об этом сообщает 24.kg.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже. В здании парламента также расположена администрация главы государства.

На место прибыли три пожарных расчета. Огонь помогают тушить митингующие. Однако тушение возгорания затрудняется сильным ветром.

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REUTERS, Production: Marlis Myrzakul Uulu, Dmitry Turlyun

Напомним, в Кыргызстане во время беспорядков, которые начались из-за результатов парламентских выборов, митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике.

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Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке митингующие прорвались на территорию "Белого дома" – резиденции президента страны.

К слову, в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста Айбола Кожомуратова.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протест митинг Кыргызстан пожар
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