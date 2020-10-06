В Бишкеке протестующие освободили из СИЗО экс-президента

Протестующие в Бишкеке (Кыргызстан) ночью, 6 октября, ворвались в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Об этом сообщает 24.kg.

По информации издания, находящийся в здании спецназ сдался.

Как отмечает агентство, в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум – незаконное освобождение криминального авторитета и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года – идут судебные процессы.

Ранее мы сообщали, что бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к длительному тюремному сроку, признав виновным в организации коррупции из-за незаконного освобождения криминального "авторитета" Азиза Батукаева в 2013 году.

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Напомним, в ночь на 6 октября митингующие захватили резиденцию президента страны – так называемый "Белый дом".

Захват Белого дома в Бишкеке

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