В Бишкеке протестующие освободили из СИЗО экс-президента

Протестующие в Бишкеке (Кыргызстан) ночью, 6 октября, ворвались в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Об этом сообщает 24.kg.
По информации издания, находящийся в здании спецназ сдался.
Как отмечает агентство, в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум – незаконное освобождение криминального авторитета и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года – идут судебные процессы.
Ранее мы сообщали, что бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к длительному тюремному сроку, признав виновным в организации коррупции из-за незаконного освобождения криминального "авторитета" Азиза Батукаева в 2013 году.
Напомним, в ночь на 6 октября митингующие захватили резиденцию президента страны – так называемый "Белый дом".
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