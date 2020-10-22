В Британии ужесточили карантин: протестующий вылез на Биг Бен (видео)

В Лондоне арестовали мужчину, который, чтобы выразить протест против ужесточения в королевстве карантина из-за коронавируса, вылез на Биг-Бен.

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Как сообщает Express, инцидент произошел днем 22 октября.

Начиная с 23 октября, в Великобритании начинает действовать адаптивный карантин – как и Украину, Соединенное Королевство поделят на зоны в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

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Но за день до введения жестких ограничений мужчина вылез на строительные леса у часовой башни Вестминстерского дворца и вывесил два больших транспаранта.

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На первом было указано требование не вводить ограничения на севере Англии и выделить региону 2 млрд фунтов стерлингов. В противном случае могут начаться массовые протесты экоактивистов, профсоюзов, ЛГБТ-сообщества и антирасистов.

"Черные и все жизни важны [отсылка к названию движения Black Lives Matter – ред.], поэтому, народы мира, объединяйте и исправляйте ситуацию", – гласил второй баннер.

Фото: Twitter

На место событий прибыли сотрудники лондонской полиции, которые арестовали мужчину – его обвинили в незаконном проникновении.

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Накануне в Великобритании зафиксировали новый рекорд распространения коронавируса – 20 октября инфекцию обнаружили у 26 688 человек, а 191 человек скончался из-за последствий COVID-19. Всего в королевстве насчитывается 789 тыс. случаев заражения.

На этом фоне в Ливерпуле, а также графствах Ланкашир и Большой Манчестер, ввели 3 уровень опасности, закрыв пабы и бары, а также ограничив передвижение граждан и запретив смешивание домохозяйств, то есть походы в гости.

Напомним, что ранее в Великобритании начали поиск добровольцев, которых заразят коронавирусной инфекцией, чтобы ускорить разработку вакцины.

А как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах, смотрите в видеосюжете:

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