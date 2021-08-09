В Лондоне сломался Тауэрский мост: в городе транспортный коллапс (фото, видео)

По обеим сторонам знаменитого лондонского моста образовались длинные очереди из автомобилей, также он заблокирован для пешеходов

В Лондоне "завис" Тауэрский мост / Фото: REUTERS

В Лондоне, который недавно затопило, вечером в понедельник второй раз за последний год сломался знаменитый Тауэрский мост. Его развели во время прохождения большого судна и он так и застрял в этом положении, что вызвало в столице Великобритании большие заторы из автомобилей, которые обычно переезжали на другую сторону Темзы по этому мосту.

Реклама

Об этом сообщает The Guardian.

Части Тауэрского моста застряли в верхнем положении / Фото: Reuters

На снимках с места происшествия видно, что по обеим сторонам моста образовались длинные очереди из автомобилей. Также мост оказался заблокированным и для пешеходов.

"Из-за технической проблемы Тауэрский мост в настоящее время находится в поднятом положении. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно быстрее", – заявили представители корпорации, которая отвечает за мост.

Реклама

Тауэрский мост сломался / twitter.com/anne_imp

А полиция лондонского Сити призвала автомобилистов и пешеходов избегать этого района и искать пути объезда.

Персонал моста сообщил туристам и лондонцам, что ремонт может занять около трех часов.

Не в первый раз

Реклама

Тауэрский мост состоит из двух башен, соединенных на верхнем уровне двумя горизонтальными проходами. Он был открыт в 1894 году. Согласно уставу Лондона его бесплатно поднимают для прохождения судов высотой от 30 футов (более 9 метров).

Это уже вторая поломка Тауэрского моста за последний год. В прошлом августе его заклинило в поднятом положении во время вечернего разведения моста для пропуска кораблей. Спустя несколько часов специалистам удалось решить проблему.

Напомним, в июне в центре Лондона, у железнодорожной станции Elephant and Castle, прогремел мощный взрыв. После этого начался масштабный пожар.

Мы также писали, что пять человек пострадали после взрыва на станции метро на севере Лондона.