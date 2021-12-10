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В Мексике разбился грузовик с мигрантами – погибли полсотни человек (фото, видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 декабря, 12:48
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Более 150 человек были зажаты в прицеп грузовика, большая часть погибла на месте
Этот дорожный инцидент стал одним из самых смертоносных в истории Мексики
Этот дорожный инцидент стал одним из самых смертоносных в истории Мексики / Фото: Коллаж: Сегодня

На юге Мексики автобус столкнулся с подпорной стеной, что привело к гибели 54 человек. Об этом сообщает АР.

"Грузовик двигался на полной скорости, а затем перевернулся на резком повороте и врезался в пешеходный мост, ведущий в столицу штата Чиапас Тустла-Гутьеррес", – пишет издание.

В результате аварии травмы получили 105 человек.

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Выжившие мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2500 до 3500 долларов за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла.

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В данный момент национальность пострадавших пассажиров не подтверждена, но местные чиновники заявили, что большинство людей на борту были из Гондураса и Гватемалы.



Соседний с Гватемалой мексиканский штат Чиапас является основным транзитным пунктом для нелегальных мигрантов. Сотни тысяч мигрантов, спасающихся от бедности и насилия в Центральной Америке, ежегодно пытаются пересечь Мексику, чтобы добраться до США.

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Сейчас в район происшествия направлена рабочая группа, которую возглавляет национальный координатор сил гражданской обороны Лаура Веласкес.


По данным Международной организации по миграции (МОМ), американо-мексиканская граница является самым смертоносным в мире. Только в течение 2021 года там погибли не менее 650 человек.

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  • В Болгарии 23 ноября недалеко от города София произошло ДТП, в котором погибли 45 человек. Среди погибших было более 10 детей. Автобус перевозил туристов из Северной Македонии.
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  • В Германии на автобане перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, еще 13 человек получили тяжелые ранения. По данным полиции, на момент аварии в автобусе находились более 70 пассажиров.

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