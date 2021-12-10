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У Мексиці розбилась вантажівка з мігрантами – загинули півсотні осіб (фото, відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 12:48
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Понад 150 мігрантів було затиснуто в причіп вантажівки, більша частина людей загинули на місці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На півдні Мексики автобус зіштовхнувся з підпірною стіною, що призвело до загибелі 54 осіб. Про це повідомляє АР.

"Вантажівка рухалася на повній швидкості, а потім перекинулася на різкий поворот і врізалася в пішохідний міст, що ведущий до столиці штату Чіапас Тустла-Гутьеррес", – пише видання.

Внаслідок аварії травми отримали 105 осіб.

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Мігранти, що вижили, розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2500 до 3500 доларів за перевезення в центральний мексиканський штат Пуебла.

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На цей час національність постраждалих пасажирів не підтверджена, але місцеві чиновники заявили, що більшість людей на борту були з Гондурасу та Гватемали.



Сусідний із Гватемалою мексиканський штат Чіапас є основним транзитним пунктом для нелегальних мігрантів. Сотні тисяч мігрантів, які рятуються від бідності та насильства в Центральній Америці, щороку намагаються перетнути Мексику, щоб дістатися до США.

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Наразі до району події направлена робоча група, яку очолює національний координатор сил цивільної оборони Лаура Веласкес.


За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), американо-мексиканська межа є найбільш смертоносною у світі. Тільки протягом 2021 року там загинули щонайменше 650 людина.

ДТП у світі

  • У Болгарії 23 листопада неподалік міста Софія сталася ДТП, в якій загинули 45 людей . Серед загиблих було понад 10 дітей. Автобус перевозив туристів із Північної Македонії.
  • 26 листопада у містечку Хокісінго у Мексиці автобус з паломниками , які їхали до католицької святині в місті Чалма, врізався в стіну будинку. Внаслідок ДТП загинули 19 людин, ще 32 отримали поранення.
  • 30 листопада на північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. Загинули щонайменше 10 осіб.
  • У Німеччині на автобані перекинувся пасажирський автобус . Одна людина загинула, ще 13 осіб зазнали тяжких поранень. За даними поліції, на момент аварії в автобусі було понад 70 пасажирів.

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