В Минске комсомольцы Лукашенко провели антиукраинский митинг: фото и видео

Сегодня в Минске полсотни людей с красно-зелеными флагами и плакатами с упреками в адрес Киева по российским клише пикетировали посольство Украины в Беларуси, скандируя "Фашизм не пройдет!".

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Об этом Укринформу рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По его мнению, антиукраинский митинг был спланированной акцией, но Украина, как демократическая страна, не против свободы собраний, если они не представляют угрозы для сотрудников дипломатического учреждения и их собственности.

Дипломат вышел к пикетчикам, чтобы выяснить причины митинга, и около получаса объяснял позицию Киева, рассказывал об отношении Украины к событиям в Беларуси, о дружественном отношении Украины к белорусскому народу, а также о продолжающейся российской агрессии против нашего государства. Однако убедить этих людей было трудно.

Видео: телеграм-канал ОНТ

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Кизим рассказал, что митинг снимал один из государственных телеканалов. А по информации независимых СМИ, участники митинга после завершения мероприятия организованной колонной направились к зданию, где находится городской комитет Белорусского республиканской союза молодежи, финансируемого властями.

Фото: Белсат

По словам посла, эти факты дают основания говорить, что митинг был не спонтанной, а спланированной акцией. Он также обратил внимание, что по законодательству Беларуси на проведение митингов нужно получать разрешения местных властей.

"Правоохранительные органы не информировали нас о его проведении, как это делается обычно, и не мешали его проведению. Если митинг действительно состоялся при поддержке местных властей, мне не понятно, зачем это было сделано. Но очевидно, что такие шаги не способствуют улучшению взаимопонимания между нашими странами", - сказал Кизим.

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Похожий пикет прошел у консульства Украины в Бресте.

Пикет в Бресте / belta.by

Кроме посольства Украины, "комсомольцы" нелегитимного президента Александра Лукашенко пикетировали и дипломатическую миссию США.

Фото: Белсат

Напомним, в Беларуси пропаганда на государственных каналах с каждым разом все больше пробивает дно. В воскресенье, 21 марта, провластный канал СТВ пустил видео с оппозиционерами рядом с кадрами с крысами.

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Также сообщалось, что на днях Лукашенко пообещал согражданам: после него будут и другие президенты, но "нужно потерпеть".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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