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В Минске на марши вышли женщины и люди с инвалидностью (фото, видео)

31 октября, 14:23

Мария Журенко Мария Журенко

На площади Независимости выстроились силовики

В Беларуси продолжаются митинги против Александра Лукашенко. Сегодня в Минске на марш вышли женщины, а также люди с инвалидностью.

Как сообщает Onliner, женщины из всего города собрались на традиционный марш. Участницы несут с собой цветы, ленточки, красно-белые зонтики и плакаты.

Они скандируют лозунг: "Честные выборы".

Также сообщается, что сегодня проходит акция людей с инвалидностью.

TUT.by показало видео протеста людей с инвалидностью. Они скандируют: "Живи Беларусь".

Как сообщают очевидцы, марши объеденились в одну колонну и двигаются в сторону центра.

В это время в районе площади Независимости выстроились силовики.

Также известно, что по проспекту Независимости от пересечения с улицей Козлова перекрыли движение.

Напомним, 22 октября в Минске прошел марш людей с инвалидностью.

В свою очередь 26 октября в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь марш Александр Лукашенко
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