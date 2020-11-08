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В Минске начались массовые задержания и разгон протестующих (фото, видео)

8 ноября, 12:46

Мария Журенко Мария Журенко

Перекрыта дорога по проспекту Ленина и на Немиге

В Минске начались массовые задержания перед Маршем народовластия. Центральные улицы частично перекрыли.

Так, по данным Onliner, произошли задержания на Немиге. Неизвестные были в экипировке и с дубинками.

Видео: Onliner

TUT.by сообщает, что возле Ратуши силовики задержали несколько человек.

Возле стеллы собралось несколько тысяч человек. Они в основном находятся на зеленой зоне у гостиницы "Планета". Из динамиков доносятся советские патриотические песни.

Видео: Onliner

Также по данным Белсат движение машин на Ленина со стороны проспекта перекрыто. Закрыта дорога на Немиге возле Макдональдса.

В районе улицы Мельникайте, где была военная техника, начались задержания, сообщают очевидцы. По их словам, задержали как минимум двух человек.

Наша Ніва сообщает, что люди, которые собрались возле стеллы, скандируют "Да здравствует Беларусь!".

Также по данным Onliner, люди в шлемах и водометы оттесняют протестующих по проспекту Машерова.

Видео: Onliner

Издание показало, как выглядели задержания в начале проспекта Победителей. Неизвестные в балаклавах, бронежилетах, с дубинками и без опознавательных знаков задержали нескольких человек, включая велосипедиста и отвели их в микроавтобус.

Также сообщается, что начался разгон учасников протеста на перекрестке улиц Кальварийская и Цеткин.

Видео: Onliner

Напомним, на днях в Минске состоялся "Марш мудрости" – антиправительственная акция людей старшего поколения.

Кроме того, в столице Беларуси состоялась акция "в белых халатах", на которую вышли медики и студенты Белорусского государственного медицинского университета.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь протест Минск разгон
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