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В Охотском море столкнулись российское и японское судна – есть погибшие

26 мая, 13:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий

У берегов Японии столкнулись российский рыболовецкий траулер и японская шхуна, фото: NHK

У берегов Японии столкнулись российский рыболовецкий траулер и японская шхуна, фото: NHK

В среду, 26 мая, вблизи порта Момбецу в Охотском море (возле берегов острова Хоккайдо) столкнулось японское рыболовецкое судно с российским судном Амур.

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Об этом сообщает BBC.

В результате аварии погибли три человека, еще пятеро рыбаков — травмировались. Японское судно, занимающееся ловлей краба-волосистого, перевернулось в результате столкновения.

Все члены экипажа упали в море, из них трое погибли.

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По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий.

Недавно в Индонезии во время учений затонула подводная лодка Военно-морских сил страны KRI Nanggala 402 с 53 членами экипажа на борту. Предположительно, все погибли.

Напомним, в России произошла авария, в результате которой на подводной лодке Военно-морского флота РФ случился пожар.

Также напомним, в Бразилии разбился легкий реактивный самолет Learjet 35, который садился с нераскрытым шасси, в результате крушения погиб пилот.

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