В Охотському морі зіткнулися російський і японський судна – є загиблі

У середу, 26 травня, поблизу порту Момбецу в Охотському морі (біля берегів острова Хоккайдо) зіткнулося японське риболовецьке судно з російським судном "Амур".
Про це повідомляє BBC.
В результаті аварії загинули три людини, ще п'ятеро рибалок – травмувалися. Японське судно, що займається ловом краба-волосистого, перевернулося в результаті зіткнення.
Всі члени екіпажу впали в море, з них троє загинули.
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За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови.
Нещодавно в Індонезії під час навчань затонув підводний човен Військово-морських сил країни KRI Nanggala 402 з 53 членами екіпажу на борту. Імовірно, всі загинули.
Нагадаємо, в Росії сталася аварія, в результаті якої на підводному човні Військово-морського флоту РФ сталася пожежа.
Також нагадаємо, в Бразилії розбився легкий реактивний літак Learjet 35, який сідав з нерозкритим шасі, в результаті аварії загинув пілот.