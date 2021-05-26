Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Охотському морі зіткнулися російський і японський судна – є загиблі

26 травня, 13:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови

У середу, 26 травня, поблизу порту Момбецу в Охотському морі (біля берегів острова Хоккайдо) зіткнулося японське риболовецьке судно з російським судном "Амур".

Реклама

Про це повідомляє BBC.

В результаті аварії загинули три людини, ще п'ятеро рибалок – травмувалися. Японське судно, що займається ловом краба-волосистого, перевернулося в результаті зіткнення.

Всі члени екіпажу впали в море, з них троє загинули.

В тренді
У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19
Білл Вільям Шекспір
Реклама

За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови.

Нещодавно в Індонезії під час навчань затонув підводний човен Військово-морських сил країни KRI Nanggala 402 з 53 членами екіпажу на борту. Імовірно, всі загинули.

Нагадаємо, в Росії сталася аварія, в результаті якої на підводному човні Військово-морського флоту РФ сталася пожежа.

Також нагадаємо, в Бразилії розбився легкий реактивний літак Learjet 35, який сідав з нерозкритим шасі, в результаті аварії загинув пілот.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти